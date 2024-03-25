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全球範疇碳稅第一槍？國際海事組織擬2027年課海運碳稅

2024/3/25 16:31（3/25 16:48 更新）
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圖為貨輪2022年7月19日在德國漢堡港口裝卸貨櫃。（路透社）
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）聯合國旗下的國際海事組織（IMO）有意2027年開始向海運業徵收溫室氣體排放稅，使海運有可能成為世界第一個被開徵全球性強制碳費的領域。

路透社此前報導，去年6月在巴黎舉行「新全球金融公約峰會」（Summit for a New Global Financing Pact）時，就已有20多個國家和區域組織支持對海運業課徵溫室氣體排放稅的構想。

海運占全球溫室氣體排放約2.9%，然而長久以來因公海不隸屬任何國家管轄，使海運業得以免於大部分相關稅費。但海運業這種「課稅化外之地」情況已開始轉變，2024年起船舶在歐盟地區內作業都須購買排放許可，往返歐盟與其他國家地區間也得買一半額度。

如果聯合國機構的國際海事組織（IMO）對碳排加徵稅費上路，將有利船東更快採取環保措施，IMO也可將這筆一年可能徵得1000億美元的新財源，用於協助貧窮國家應對氣候變遷。

綜合相關外電報導，監督全球海運的國際海事組織上週在倫敦開會，離實現海運碳稅又更近一步。IMO計劃明年完善這項措施的細節，並於2027年開始實施。

但縱然已有2027年這個時間表，實際面如何運作、會否對海運業重大衝擊等仍都是未知數。海運占全球80%貿易，每年排入大氣的二氧化碳超過10億噸。

國際海事組織秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）在機關總部的倫敦與媒體會面時說：「我們一定會弄出定價機制，這點我毫不懷疑。」

馬紹爾群島等國先前提案，對船舶開徵至少每噸碳排150美元的碳費，這將使船商的每噸燃料成本增加數百美元。全球有數以千計船隻懸掛馬紹爾群島旗幟，讓他們成為世界主要船旗國之一。

其他還有一些歐盟國家、加拿大和中國等，也有分別提交船舶溫室氣體定價（即碳定價）的討論文件。

要拍板碳費徵收方式、用途及最重要的定價，都將是困難任務。早在2022年，一項為徵收每噸碳排2美元而奔走數年的活動，最後仍遭徹底否定；任內率美國退出巴黎氣候協定的川普，也很可能在國際海事組織做出最終決定前回鍋白宮，平添海運碳費推行難度。

根據世界銀行（World Bank）高級經濟學家恩勒特（Dominik Englert）說法，IMO的全球海運碳費一旦生效，將成為世界首個針對溫室氣體排放的全球性強制規費，任何其他產業的討論都還沒如此深入。

除課徵碳費外，國際海事組織尋求海運脫碳也致力於訂定法規，分階段減少船舶燃料的碳含量。

非營利組織海洋保育協會（Ocean Conservancy）航運經理齊里（Sandra Chiri）說：「聯合國機構想推動第一個全球性碳排收費制度。但政策能否成功，將取決於各國的努力。」（譯者：王嘉語、陳亦偉）1130325

#海運
#碳費
#碳交易
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