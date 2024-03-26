國邑藥品上櫃股價飆近5成 盼拓新市場搶商機

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（中央社記者何秀玲台北26日電）新藥研發公司國邑藥品今天掛牌上櫃，每股承銷價為65元，盤中股價最高來到97元，漲幅逼近50%。國邑期望旗下治療肺高壓等罕見疾病兩大藥物，能續拓展新適應症及新區域市場，搶占商機。

國邑主要從事新劑型新藥研發，發展中的藥物有兩大主力產品，為L606和L608，用於治療罕見疾病肺高壓及硬皮症等相關疾病，而L608與台灣醫療器械廠合作，已開發出自有器械。

國邑表示，L606於2023年6月以2.25億美元（約新台幣70億元），將北美市場授權給美國前二大肺高壓藥品公司Liquidia，由其接續執行PAH的美國三期臨床試驗。

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國邑主管指出，今年三大營運重點包括協助美國授權夥伴Liquidia完成L606三期臨床收案與新適應症擴展、開展L606美國以外區域授權與藥證布局，以及完成L608澳洲一期臨床試驗與擴展新適應症。

國邑日前公告2023年財報，營收新台幣3.14億元，稅後純益845.6萬元，較2022年稅後虧損2.66億元轉虧為盈，每股純益（EPS）0.07元，公司決議不分派股利。（編輯：張均懋）1130326