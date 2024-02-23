生技類股有望增添生力軍 佑全國邑拚今年上櫃掛牌

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（中央社記者何秀玲台北23日電）上櫃生技股近期將增添2家新兵，包括從事連鎖藥妝及藥局的佑全藥品，與新劑型新藥研發的國邑藥品科技，櫃買同意上櫃契約日期皆為2023年12月1月，法人預估，2家公司將有望在2024年上櫃掛牌。

佑全為學名藥廠生達轉投資公司，旗下有3大通路，包括佑全保健藥妝、健康人生藥局，也代理經營日本札幌藥妝，獨立於旗下連鎖藥局之外。

根據佑全公開說明書，佑全主要是以健康照護，社區照護為主要訴求的藥局型態公司，2019年起在藥局成立巷弄長照站，並與長照機構合作，提供藥師送藥與藥事服務。

此外，佑全藉由日系品牌產品的引進，與電商開發，帶進年輕消費族群，藉由異業合作方式，創造出新消費模式，線上結合線下營運方式，將為藥妝通路事業營運帶來新動能。

國邑預計在27日舉辦上櫃前業績發表會。國邑為新藥研發公司，2016年跨足新劑型新藥開發，具有微脂體專利技術，開發緩釋新劑型及投藥器械組合產品，透過各國不同法規策略規劃，以期縮短臨床試驗時間。

目前國邑發展中的藥物，有L606用於治療第一類肺動脈高壓（PAH），以及第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）；L608用於治療第一類肺動脈高壓及系統性硬化症的雷諾現象與指端潰瘍。

其中，L606已進美國三期臨床試驗，並成功授權給美國前兩大曲前列環素藥物公司Liquidia。（編輯：潘羿菁）1130223