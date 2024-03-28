核安會啟動智慧檢測計畫 補齊碳14、碘129檢測能力

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（中央社記者曾智怡台北28日電）福島核電廠持續定期排放核處理水，立委關切相關檢測量能以確保安全。核安會主委陳東陽表示，今年生物氚檢驗量能預計從500件提升至2000件，另輻射偵測中心已啟動智慧檢測計畫，將補齊碳14和碘129檢測能力。

日本東京電力公司日前完成福島第一核電廠內積存核處理水的第4次排海作業，計劃在4月1日起的2024年度，分7次繼續排放5萬4600公噸核處理水。

立法院教育及文化委員會今天邀請陳東陽列席報告業務概況並備質詢，朝野立委關切相關放射性元素檢測量能。

國民黨立委萬美玲質詢指出，台灣針對日本進口食品輻射檢測，全台共7座實驗室，一年可以檢測7萬多件，但是對於生物氚檢測量能一年只有500件，和食品輻射檢測相差140倍。

陳東陽表示，去年9月27日行政院有拍板檢測量能提升計畫，經費約新台幣5000萬，生物氚實驗將從1家提升至3家，包含國研院、輻射偵測中心、高雄市衛生局的實驗室，每年檢測量能亦會從500件升至2000件，實驗室部分已幾乎建置完成。

另一方面，去年11月立委質詢指出福島核處理水內所含放射性元素共9種，但核安會僅監測7種，漏掉碳14和碘129，當時核安會輻射偵測中心坦言，確實缺乏碳14和碘129檢測能力，萬美玲今天追問量能建立進度。

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陳東陽表示，輻射偵測中心已在今年啟動智慧檢測計畫，預計今明兩年依序完備碳14和碘129檢測量能。

日本福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，經送「ALPS多核種除去設備」將 63種放射性核種的62種放射性核種去除後，稱之為「核處理水」。ALPS多核種除去設備唯一不能去除的放射性核種是氚（H-3）。（編輯：翟思嘉）1130328