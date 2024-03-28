邁科3箭齊發 今年營收獲利拚成長2成

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（中央社記者曾仁凱台北28日電）不畏科技市場清庫存，散熱模組廠邁科去年營運逆勢成長。展望今年，包括筆電、通訊、車用等3箭齊發，邁科總經理林俊宏樂觀預估，今年營收和獲利都要力拚2成的高成長。

林俊宏今天在媒體交流會表示，邁科的散熱模組，獲得導入華碩的筆電（NB）當中，先前只有打進其中1、2個系列，現在擴展到5、6個，幾乎是全系列舖開。搭配NB市場庫存整理告一段落，以及接下來AI PC驅動市場成長，他看好NB將是公司今年成長動能最強的區塊。

其次，邁科的通訊散熱模組，獲得智邦導入應用在AI加速卡。AI熱潮帶動伺服器及高速傳輸需求增加，今年相關產品出貨量持續加大，且邁科的下世代產品也已經在驗證中。

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第3，邁科去年底開始跨入車用市場，將散熱產品應用在中高階車款的先進駕駛輔助系統（ADAS）等，第1波鎖定與陸系車廠合作，今年第2季就會看到一些量；也與日系車廠洽談合作中，預計今年第3季開模，明年開始出貨。由於車用對公司而言是從零開始，預計今年可貢獻5至10%的額外營收。

邁科日前公布去年營收新台幣16.41億元，年增2.1%；稅後純益1.03億元，比2022年大幅成長19.6%，換算每股純益2.03元。今年受惠筆電、通訊、車用等3箭齊發，林俊宏今天喊出，今年營收和獲利都要力拚2成的高成長。（編輯：楊蘭軒）1130328