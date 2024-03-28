更多編輯台推薦新聞：
食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

邁科3箭齊發 今年營收獲利拚成長2成

2024/3/28 17:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北28日電）不畏科技市場清庫存，散熱模組廠邁科去年營運逆勢成長。展望今年，包括筆電、通訊、車用等3箭齊發，邁科總經理林俊宏樂觀預估，今年營收和獲利都要力拚2成的高成長。

林俊宏今天在媒體交流會表示，邁科的散熱模組，獲得導入華碩的筆電（NB）當中，先前只有打進其中1、2個系列，現在擴展到5、6個，幾乎是全系列舖開。搭配NB市場庫存整理告一段落，以及接下來AI PC驅動市場成長，他看好NB將是公司今年成長動能最強的區塊。

其次，邁科的通訊散熱模組，獲得智邦導入應用在AI加速卡。AI熱潮帶動伺服器及高速傳輸需求增加，今年相關產品出貨量持續加大，且邁科的下世代產品也已經在驗證中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第3，邁科去年底開始跨入車用市場，將散熱產品應用在中高階車款的先進駕駛輔助系統（ADAS）等，第1波鎖定與陸系車廠合作，今年第2季就會看到一些量；也與日系車廠洽談合作中，預計今年第3季開模，明年開始出貨。由於車用對公司而言是從零開始，預計今年可貢獻5至10%的額外營收。

邁科日前公布去年營收新台幣16.41億元，年增2.1%；稅後純益1.03億元，比2022年大幅成長19.6%，換算每股純益2.03元。今年受惠筆電、通訊、車用等3箭齊發，林俊宏今天喊出，今年營收和獲利都要力拚2成的高成長。（編輯：楊蘭軒）1130328

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.29