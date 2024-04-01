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原料價格低檔已至 豐興廢鋼、鋼筋雙漲

2024/4/1 16:50
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（中央社記者賴言曦台北1日電）由於原料價格低檔已至，條鋼廠豐興本週國內廢鋼收購價每噸漲新台幣200元，鋼筋基價每噸漲300元，分別至1.09萬元及1.95萬元；型鋼產品因市場波動小，本週續以平盤每噸2.67萬元開出。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼漲至每噸370美元，美國貨櫃廢鋼報價持平為每噸355美元；澳洲鐵礦砂每噸由108.8美元跌至97.8美元。

針對國際原料走勢，豐興說明，鐵礦砂價格走跌，主因是中國鋼品降價求售壓力，牽動鐵礦砂行情走跌。

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國際廢鋼價格相對有撐，豐興指出，主要是土耳其提價進場採購，加上美國廢鋼收集成本居高不下；另日本廢鋼因上週電爐業者大賣鋼筋，帶動買盤回補原料態度轉趨積極。

豐興表示，由於美國廢鋼頻頻釋放價格落底訊號，本週國內廢鋼每噸調漲新台幣200元；鋼筋原料低檔已至，買盤連兩週大舉進場，支撐鋼筋價格落底止跌，本週為反映原料成本上漲，鋼筋基價以每噸漲300元開出。（編輯：張良知）1130401

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