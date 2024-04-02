00929姊妹檔基金 復華台灣科技高股息基金4/22開募

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）去年台灣基金業黑馬復華台灣科技優息ETF（00929）的姊妹檔來了，復華台灣科技高股息基金今天宣布將於4月22日開募，為主動式操作的台股基金，強調要更活潑、主動。

去年6月掛牌的00929，主打國內第1檔結合高股息與高科技「雙高」題材的台股ETF，推出後引發討論，目前資產規模逾1500億元，受益人數超過60萬人。00929引領國內基金月配息風潮，被投信圈封為去年基金業最大黑馬。

復華投信今天宣布推出復華台灣科技高股息基金，被市場稱為「00929姊妹檔」。相較00929是被動追蹤指數的ETF，復華台灣科技高股息基金最大差別，為主動式共同基金，有基金經理人負責操盤。

復華投信投資協理楊聖民今天表示，目前台股已來到2萬點，到底還能不能投資，成為投資人最關心的焦點。身為妹妹，希望比姊姊00929更活潑、主動，在瞬息萬變的市場增加操作彈性。

以最近的「00940之亂」為例，楊聖民認為這是ETF的最大罩門，因為ETF標榜必須完全透明，還沒上市成分股就被看光光；而且ETF是被動追蹤指數，操作彈性小，容易被吃豆腐，主動式基金剛好可以解決上述問題。

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楊聖民分析，這幾年台灣投資人熱衷高股息，與高科技剛好是絕配，因為台灣最強就是科技業，透過AI等科技創新，推動台股長期趨勢往上；根據統計，電子業的企業獲利與股價成長性明顯高於其它產業，股息殖利率也高於上市上櫃公司整體平均值，能帶來較好的長期配息效果。

00929在1日剛宣布4月預計23日除息，每單位預估配息0.2元，比起今年前3月每月配息0.13元大幅拉高，創下歷史新高，激勵00929今天股價大漲0.31元或1.49%，來到21.07元。依今天收盤價計算，年化殖利率約11.4%。（編輯：楊蘭軒）1130402