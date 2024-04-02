台股創20466點新高寫5紀錄 今年來勁揚逾2500點

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（中央社記者張建中台北2日電）台積電及鴻海等電子權值股今天強漲同創波段新高，推升台股收在20466.57點歷史新高，加上台股今年來勁揚超過2500點、市值突破新台幣65兆元，合計寫下5大紀錄。法人表示，台積電未來展望將是市場關注焦點，並牽動台股後市。

台股市值前兩大企業台積電與鴻海今天同步開高收高，台積電收在790元，創收盤歷史新高，上漲20元；而3月呈現急漲走勢的鴻海今天上漲8.5元，收在159元，創下2008年8月以來的近15年7個月新高。台積電及鴻海合計貢獻大盤200點，成為推升台股創下新高的主要動力。

此外，台股今年來多頭走勢凌厲，指數自去年封關的17930.81點，攀高至今天的20466.57點，波段大漲2535.76點，漲幅高達14.14%；而台股市值自56.84兆元，攀升至65.05兆元，今年來激增8.21兆元，推升台股市值寫下新頁。

分析師王兆立表示，元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌，資金完成布局，預期後續投信買盤動能可能隨著減弱，台股不排除會陷入整理。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉說，隨著ETF熱潮帶動的資金效應告一段落，且指數已漲多，有賴基本面利多激勵，才可望推升台股進一步創高。

黃國偉表示，人工智慧（AI）是市場關注焦點，AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）與晶圓代工龍頭廠台積電是兩大指標股。其中，台積電將於4月18日舉行線上法人說明會，釋出的營運展望，將是市場研判未來產業景氣的風向球，是各界矚目的焦點。

外資及陸資今天買超71.05億元，投信買超50.9億元，自營商則賣超16.88億元；三大法人合計買超105.07億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超中工最多，達2萬7809張；其餘買超前10名有中信上游半導體、廣達、聯電、鴻海、群益台灣精選高息、台積電、中鋼、國泰費城半導體、群創。

其中，台積電、鴻海是台股市值前2大企業，廣達市值為第4大，聯電為第11大。

外資賣超復華台灣科技優息最多，達11萬3694張；賣超元大台灣價值高息3萬3701張居次。其餘賣超前10名有長榮航、大同、元大美債20正2、光寶科、元大滬深300正2、新光金、元大高股息及華邦電。

投信買超前10名為聯茂、聯電、宏碁、力成、佳世達、京元電子、廣達、旺宏、聯強及大聯大，清一色全為電子股。

投信賣超前10名為新日興、台光電、金像電、晶技、文曄、南亞科、中信金、南茂、奇鋐及冠軍。（編輯：張良知）1130402