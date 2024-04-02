世界健身-KY積極展店衝刺零售 今年營收續拚高峰

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（中央社記者江明晏台北2日電）疫後健身需求回溫，世界健身-KY董事長柯約翰表示，夏天到來後氣溫攀高，看好健身人口和健身房入會意願將明顯提高，挹注第2季、第3季營運表現，加上展店效益和零售事業拓展，估今年營收續創高峰，獲利顯著提升。

世界健身-KY今天召開法人說明會，由董事長柯約翰主持。他提到，台灣目前在健身人口的滲透率相較於先進國家仍較低，且許多城市仍有拓點機會，市場存在許多空白區，隨著疫情後健康意識抬頭，回歸正常生活步調，台灣健身人口滲透率可望進一步提升，預期到2028年全台還有100家的拓點空間。

他進一步說，世界健身-KY目前在台市占率已達5成左右，競爭帶來威脅及壓力相對較小，未來將受惠於台灣健身人口滲透率的提升而持續成長、向上發展。

為迎接回流的健身族群，世界健身-KY陸續啟動相關營運布局，2024年計劃全台展店12家，第1季苗栗頭份店已營運，新竹光復店預售亮眼，台南新營店環境升級，2024年首家World Gym Shop台北統領店，打開品牌服飾和能量飲品銷售佳績。

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展望第2季，世界健身-KY表示，台北站前店有將近1400坪的空間，正在規劃分店移館，未來設有World Gym Shop、能量飲品吧，品牌零售部門也會擴張，同時南台灣第一家World Gym Shop將進駐高雄中華店，預計4月10日正式開賣；零售部門計劃在2024年進駐全台20家分店增添營運動能。

展望2024年，世界健身-KY預期，隨著疫情後台灣健身產業逐步重返成長態勢，會員回流且持續增加，有望帶領營收創下高峰。此外，由於健身中心的成本費用較為固定，在同店營收（SSS）持續成長下，獲利將會顯著提升，毛利率及營業利益率，也將朝著疫情前的水準邁進。（編輯：楊蘭軒）1130402