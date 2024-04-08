商仲：北市A辦需求活絡 首季租金續揚、季增1.1%

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（中央社記者賴言曦台北8日電）商業不動產顧問仲量聯行今天發布報告指出，今年第1季台北市核心商業區A辦每月平均租金新台幣3194元，較去年第4季成長1.1%；第1季A辦租賃成交量為6895坪，約占去年全年的4成，顯示今年A辦租賃市場需求活絡。

仲量聯行今天舉辦今年第1季季報記者會，分析台北市核心商業區的A辦成交屬性。在全球經濟觀望氛圍下，外商仍為A辦主要需求來源，約占第1季成交總量68%；產業別以科技業最高，占成交總量37%且季增21%，醫藥生技業占成交總量21%居次。

從成交案件坪數比例分析，小型商辦需求逐漸興起，200坪以下交易件數超過6成；500坪以下的中小型商辦需求，占比由去年第4季的81%成長至92%，研判主因之一是中小型企業的辦公升級需求，另有部分企業因應租金上漲，調整原有租賃面積。

若以各商業區市場概況分析，信義商業區成交量占比居冠，自去年第4季的12%成長至59%，此與今年第1季成交多以外商為主有關；台北車站、松江南京等其他商業區，以總成交量26%居次，不過該區單季租金漲幅最高，季成長率3.1%，第1季每月每坪租金2489元。

其他商業區由於平均租金較信義計畫區相對優惠，房東得以在企業預算內爭取較高租金，使該區域在租金成長表現上，已連續2個季度成為季成長率的冠軍。

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展望2024年台北市A辦租賃市場，仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，市場仍以汰舊換新、辦公室升級趨勢為主軸，雖然需求活絡，但第1季A辦市場由於新供給釋出、庫存仍待消化，空置率推高至6.5%，加上年底前預計仍有皇翔建設在台北車站前約6500坪的新供給釋出，要留意今年新供給對市場可能的影響。

游淑芬分析，由於租賃客戶的選擇性逐漸增加，辦公空間與規格是否滿足能符合市場最新需求，將是能否順利去化的關鍵，預期年底前空置率將因新供給而提升，但租戶對於優質辦公空間的需求，仍會持續推升整體租金行情。（編輯：張均懋、張良知）1130408