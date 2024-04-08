記憶體廠3月營收 威剛創14年次高、華邦電21個月新高

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（中央社記者張建中新竹8日電）記憶體廠3月營收紛紛攀升，威剛3月營收達新台幣39.75億元，為14年來單月營收次高；華邦電3月營收75.11億元，創21個月新高。

記憶體模組廠威剛自結3月營收39.75億元，月增19.02%，年增56.59%；第1季營收108.81億元，年增50.93%。

威剛董事長陳立白今天透過新聞稿表示，台灣4月3日發生芮氏規模7.2地震，對於全球動態隨機存取記憶體（DRAM）產能實際衝擊有限，不過仍將助長供應商維持漲價態勢，客戶備貨意願升高，預期第2季業績應可持續成長。

展望未來，威剛指出，在上游供應商控制產出與調整產能配置下，目前記憶體市場仍由賣方主導，預期價格揚升走勢可望延續至第3季，營運也將隨著水漲船高。

記憶體製造廠華邦電3月營收75.11億元，月增21%，年增9.11%；第1季營收201.21億元，如預期優於2023年各季水準，年增14.88%。

旺宏3月營收21.13億元，為5個月來新高，月增21.94%，年減25.15%；第1季營收57.6億元，年減18.91%。旺宏預期，第1季應為營運谷底。（編輯：楊凱翔）1130408