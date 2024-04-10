永豐金首季賺0.56元 永豐銀連手LINE Pay發新卡搶市

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（中央社記者羅元駿台北10日電）永豐金公告3月自結稅後淨利為新台幣24.77億元，第1季累計稅後淨利為68.78億元，每股盈餘（EPS）0.56元。今天子公司永豐銀行與行動支付龍頭連加網路（LINE Pay）推出新信用卡，進攻年輕、多元點數使用生態。

永豐金表示，3月自結稅後淨利新台幣24.77億元，主要是營業日數增加且市場良好，子公司銀行及證券的獲利皆較前月顯著成長。永豐銀3月稅後淨利17.52億元，月增率25%，主要是利息、手續費淨收益與金融交易操作較前月提升。永豐金證3月稅後淨利6.21億元，成長動能來自於手續費收入與資本利得。

永豐金指出，今年第1季累計稅後淨利為68.78億元，年增率44.8%，大幅成長主要受惠於資本市場熱絡，銀行與證券獲利皆創下歷年同期新高。永豐銀第1季稅後淨利52.33億元，年增13.09億元，年成長33.4%，主要受惠於手續費收入動能大幅提升及金融交易相關收益成長。

永豐金提到，證券成長主要受惠於台股氣氛良好、價量齊揚，資本利得與手續費收益有顯著成長，永豐金證券第1季累積稅後淨利15.28億元，年增率89.8%。

挹注金控獲利最多的子公司永豐銀行今天舉行新信用卡上市記者會，聯手行動支付龍頭連加網路（LINE Pay）推出「永豐DAWAY卡」，打造消費者自由、多元的點數使用場景。

永豐銀透露，台灣每人平均持有4.67張信用卡，市場上消費回饋樣態多，難以選擇最佳支付方式，並觀察台灣行動支付使用率達77%，其中又以LINE Pay占8成為大宗。

永豐銀行零售金融處處長李吉彬指出，呼應消費者需求，推出高回饋LINE Pay信用卡，期待吸引喜歡「無腦刷」的年輕族群，首波辦卡目標設定為30萬張，並表示越快達標越好。（編輯：張若瑤）1130410