許舒博連任商總理事長 6都10大公會入新團隊

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（中央社記者劉千綾台北16日電）中華民國全國商業總會15日下午舉辦第12屆第1次會員代表大會，會後召開理監事會議，由現任理事長許舒博連任，當選第12屆理事長，新團隊陣容包括6都10大公會。許舒博期許，新團隊共同努力，持續向政府提供建言，以創造良好經商環境。

許舒博表示，新的理監事團隊陣容堅強，6都10大公會包含台灣省商業會、台北市商業會、新北市商業會、桃園市商業會、台中市商業會、台中市大台中商業會、台南市商業會、台南市直轄市商業會、高雄市商業會及高雄市新商業會皆有代表擔任理監事，展現「包容、團結、和諧、共融」精神。

商總今天透過新聞稿表示，會員代表大會共625位會員代表出席，出席率達82%，會中進行理監事改選，會後即召開第12屆第1次理事、監事會議，選舉結果由許舒博以93.72%得票率，獲得最高票，當選理事，接著獲得全體理事一致支持，全票連任第12屆理事長。

面對新內閣人選，許舒博表示，新的內閣團隊儼然成形，許多部長都是老朋友，立法院也有85位跨黨派立委擔任商總諮詢顧問，從行政到立法，全方位戮力協助解決會員產業發展問題。

他指出，尤其在淨零碳排和數位升級轉型部分，都是企業未來發展主軸，由於服務業多屬中小企業，需要政府給予更多實質上的輔導與協助，將向環境部、數位部、經濟部持續爭取奧援。

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在對外貿易方面，商總將持續爭取經濟部的支持，帶領服務業拓展國際市場，今年將組團前往東北亞及東南亞市場，推動產業媒合對接，創造商機。

為感謝前理事長賴正鎰對商會的貢獻，許舒博在當選理事長後，主動在理事會中，提案聘任賴正鎰擔任榮譽理事長，並期勉新的團隊一起努力，持續向政府提供建言，打造良好經商環境，培育產業人才，推動經濟躍飛成長。（編輯：張均懋）1130416