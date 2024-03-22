新電價方案產業平均調幅12.7% 工商團體憂影響競爭力

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北22日電）經濟部電價費率審議會今天決議4月起電價平均調幅約11%，其中用電大戶調幅最高達25%。產業代表指出，業界承擔漲價的責任，電價攸關競爭力，須審慎考量，並建議台電研擬節本方案，確切掌握燃料成本。

經濟部今天召開電價費率審議會，新電價4月起上路，產業用電平均調幅12.7%，此外，增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，漲幅至多25%。

工業總會副理事長林明儒會後受訪表示，產業界了解台電因虧損必須調漲電價，除電價之外，電力排碳係數、供電穩定度也是產業界相當關心的議題，因此也建議能源多元化、將核能納入選項。

至於產業界是否可以接受漲幅，林明儒表示，業界承擔漲價的責任，「其實很痛苦」，成長越高、用電大戶的企業規模較大，甚至調漲到25%，皆會影響企業競爭力，須審慎考量。

身為電價費率審議會委員之一的商總理事長許舒博會後受訪表示，電價調整須兼顧民生，因此他在會中建議家庭用戶330度以下，從原本調漲5%改為調漲3%，中小店家若因電價調漲轉嫁成本，也會影響民生物價，建議700度以下小店家調幅改為3%，並獲採納。

許舒博也建議台電應研擬節本方案，確切掌控國外燃煤及燃氣成本，分散過度集中天然氣及燃煤發電，避免高昂的發電成本拖垮營收造成虧損，影響營運情形。

工總晚間也發布3點聲明表示，第1，政府雖然再三保證供電無虞，但核電廠除役後的電力缺口，加上半導體生產暢旺、持續擴廠及台商回台投資等因素，用電需求大幅成長，預估2022至2028年每年用電成長率約2.3%。

第2，未來電力需求缺口只會更加擴大，電力不足或供電不穩，都會對產業帶來巨大損失，呼籲政府應將供電穩定列為首要施政重點。

第3，因應國際減碳趨勢，工總表示，台灣產品以出口為導向，經濟部應確保綠電穩定供應，以滿足產業對綠電的需求。另目前再生能源發電成本高出平均電價甚多，為降低產業負擔、維持國際競爭力，應滾動檢討綠電價格是否合理。

台電強調，產業電價從原本每度3.38元上調至3.81元，比韓國電價的4.53元低，仍具國際競爭力。（編輯：潘羿菁）1130322