仁寶啟動傳承交棒 許勝雄未列入董事改選名單

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（中央社記者吳家豪台北16日電）代工廠仁寶將於5月31日股東常會進行董事改選，今天宣布正式啟動傳承交棒計畫，董事提名名單未列入現任董事長許勝雄，預計於股東常會董事改選後，選出新任董事長。

為秉承原創辦人經營理念及企業永續發展需求，仁寶今天董事會也通過推派現任董事長許勝雄為金仁寶集團總裁。

仁寶發布新聞稿表示，許勝雄擁有超過40年的產業資歷和豐富的經驗，在推動產業創新和永續發展方面有卓越的表現。未來他將繼續指導金仁寶集團的長期事業發展方向與策略，為集團的資源整合與發展做出重要貢獻。

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仁寶共提名15位董事候選人，10席董事包括仁寶副董事長陳瑞聰、金寶電子代表人陳威昌、台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎、許勝傑、許介立、斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿、翁宗斌、許炯奇、伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、彭聖華；5席獨立董事包括蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。

仁寶指出，為持續追求完善的公司治理並促進董事會職能，提名獨立董事席次增加到5席，占董事會席次從現行的1/5提高至1/3，並新增1席女性董事。（編輯：林興盟）1130416