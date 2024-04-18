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國邑藥械組合開發再下一城 打造新霧化器技術

2024/4/18 20:48
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（中央社記者何秀玲台北18日電）新藥公司國邑今天宣布，已完成最新一代的霧化器開發測試，可隨時啟動量產，投入旗下藥械組合新藥的臨床試驗使用。

國邑表示，新產品是與擁有網式霧化技術的醫療器械廠商合作開發，適合奈米微脂體劑型藥物的吸入投藥，擁有連結藍芽、個人化智能學習等功能，將做為旗下吸入新劑型新藥的給藥器械。

國邑指出，考量旗下新藥全球商業化需求及藥械合一法規的彈性，先前在規劃臨床開發計畫時，即攜手具有國際醫療器材技術能量的合作廠商，投入新型網式振動霧化器的開發，並將首款專屬國邑的自有產品，導入肺高壓L608的澳洲臨床一期試驗使用。

目前完成開發新一代不同規格的新型網式振動霧化器，優化功能性，合作夥伴也做好量產準備，可隨時配合投入臨床試驗。

有鑑於自有新型網式振動霧化器平台已完成開發測試，未來國邑將以「藥物+器械」組合產品線，配合全球商業開發，適時導入後續臨床試驗，提供合作夥伴與病患更多可能性的選擇，並確保供應鏈穩定性。（編輯：張良知）1130418

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