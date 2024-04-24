台股大漲 3月證券劃撥存款餘額3.5兆衝高

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）3月台股火熱，連帶引爆ETF狂潮，中央銀行今天公布3月金融概況，反映散戶投資意願的證券劃撥存款餘額突破新台幣3.5兆元關卡，創下歷史新高；此外，民眾瘋買ETF，將資金暫存於活存帳戶，帶動活期性存款期底餘額站上24兆元大關，同創歷史新高。

央行今天公布3月金融概況，由於外資淨匯入，M1B及M2年增率分別升至5.38%及6.15%。

進一步觀察股市相關指標，台股3月平均股價指數19843點、創下歷史新高，使得投資人信心大增。素有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，3月增加564億元、衝上3兆5126億元，同創歷史新高；融資月底餘額也放大至3790億元，為逾13年新高。

3月台股強強滾，ETF熱潮跟著升溫，元大台灣價值高息（00940）更引爆瘋搶熱潮，基金規模逾1700億元，市場跌破眼鏡。

央行官員指出，3月多檔ETF募集，民眾將資金暫放於活期存款帳戶，使得3月活期性存款期底餘額24兆2217億元、創下歷史新高，年增率5.75%則是逾1年半最大漲幅。

3月台股熱絡，帶動相關金融指標衝高，不過央行官員表示，4月以來，金融市場受到3大利空影響，風向轉變。

首先，美國聯準會主席鮑爾在內的多名官員表示美國通膨下降緩慢，可能須維持高利率一段時間，對股市帶來利空消息；其次，台股易受美國科技股連動，近期美國人工智慧（AI）、電動車（EV）概念股面臨修正，輝達、美超微都大幅下挫，以及電動車大廠特斯拉營收衰退，打擊市場信心；第3，台積電4月18日舉行法說會，下修半導體展望。

央行官員表示，上述3大因素導致4月股市修正，與3月熱絡情況相比，有顯著落差；如果股市修正情況持續，4月證券劃撥存款可能不升反降，但目前還很難預測。（編輯：潘羿菁）1130424