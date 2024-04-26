台南光電弊案偵結起訴 經部：全國通案審查無涉圖利

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（中央社記者劉千綾台北26日電）台南地檢署偵辦太陽光電業者和公務員共謀圖利弊案，今天偵結起訴15人。經濟部回應，農變要點增訂後，跨部會研商並建立一體適用的申請審查原則，並無偏袒特定縣市和業者，不宜將全國通案性政策視為圖利行為。

南檢偵辦台南市俗稱「小二甲」弊案（面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用）起訴15人中，有5人為公務人員，其中包括經濟部能源署組長林文信。對此經濟部表示，內部也會啟動行政調查，也將配合後續法院審判程序辦理，並呼籲應秉持勿枉勿縱原則，以免打擊公務員士氣。

經濟部能源署今天發布聲明說明，本案起源為農委會（農業部前身）民國109年7月28日增訂農變要點，規定小於2公頃農地不同意以用地變更方式設置太陽光電，並於同年7月31日生效。

經濟部表示，為解決正在申請程序中的案子所受信賴保護原則，再加上土地整合所需較長時間，與農業部以及各縣市政府研商後，建立全國各縣市申請案「一體適用」的審查原則，「通案性」審查所有光電業者的申請案，政策上並無偏袒特定縣市、特定業者。

經濟部說明，若有業者涉嫌偽造文件，本應就其行為負法律責任，不宜將全國一體適用的通案性政策視為圖利行為，這是任何案子都適用相同的審查標準。

經濟部進一步說明，跨部會、中央地方研商後，所提出3種審查樣態中，業者都需要有土地明確範圍，包括採地政機關意見書，須在109年7月31日前函詢地政機關且附明確土地清冊；採台電併審系統衝擊範圍，須有109年7月31日前，經台電公司受理審查，且農地變更土地已有明確範圍。

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此外，採土地整合的直接或間接佐證證據，亦須取得109年7月31日前地主使用意向書、租約證明、法院公證證明文件等文件。

經濟部表示，農業部原先所要求的審查資料，因為在實務審查中難以執行，例如台電公司的輸電等級併聯審查意見書並「沒有」要求業者應檢附土地清冊規定，而6.5GW達標計畫也是上位推動政策，同樣「沒有」相關對應案件清冊，因此能源署才與農業部及各縣市政府研商之後，建立通案審查原則，以協助地方政府配合前述規定續行審查。（編輯：林興盟）1130426