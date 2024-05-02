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永豐餘董事會6月將改選 劉慧瑾請辭董事

2024/5/2 15:31
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（中央社記者何秀玲台北2日電）永豐餘投控6月20日股東會將全面改選董事，今天公告提名名單共7席，董事4位包括葉惠青、駱秉正、王金山及黃俊傑；獨立董事3位為黃廸熹、張懿云、胡均立；董事長劉慧瑾則完成階段性任務，後續盼多陪家人，因而請辭董事一職。

永豐餘表示，劉慧瑾任內重視淨零減碳永續發展，帶領永豐餘加入RE100（由氣候組織與碳揭露計畫共同成立的國際倡議組織）、成立永續發展委員會，並提升管理層級至董事會，為了持續全循環經濟發展，亦成立碳管理事業群、永豐餘學院。

另外，她任內也孵化育成永道-KY掛牌上市，以及強化智能生產的投資與轉型，以全自動虛擬量測（AVM）榮獲數位轉型鼎革獎。

本屆董事成員名單中，新任董事候選人葉惠青曾任第一任經濟部能源局局長、新北市經濟發展局局長及副市長等，不但在公領域對能源政策、碳管理有深入認知且曾任職於民間公司。

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葉惠青目前為永豐餘碳管理事業群負責人兼永餘智能、永豐能源董事長，具有能源與碳管理經驗，在碳技術和能源方面貢獻其專業所長，強化永豐餘在循環經濟、智慧能源、儲能、碳管理的布局，目前並擔任「永豐餘碳管理專案小組召集人」，規劃永豐餘整體碳資源應用策略，進行系統性的碳排放與減碳管理。

永豐餘表示，希望借重董事們於各領域專業經驗，協助指導公司各面向管理發展，追求獲利成長、公司治理、社會責任與淨零減碳，培養長遠競爭力特色，為股東們創造永續的價值。（編輯：黃國倫）1130502

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永豐餘
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