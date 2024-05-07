健鼎首季每股賺3.5元 創史上最強首季

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（中央社記者江明晏台北7日電）PCB大廠健鼎首季稅後盈餘18.4億元，每股稅後盈餘3.5元，創史上最強首季，4月合併營收也寫下同期新高；健鼎董事會通過去年度股利案，擬分派每股現金股利7.5元，股息發放率65%。

健鼎今天董事會公布首季合併財報，營收新台幣152.85億元，毛利率21.97%，稅後盈餘18.4億元，以目前股本52.56億元計算，每股稅後盈餘3.5元，創史上最強首季。

健鼎董事會通過去年度股利案，擬分派每股現金股利7.5元，提升股息發放率至65%。

健鼎說明，第1季毛利率約21.97%，毛利率較上季略低0.26個百分點，主要影響因素包括，第1季人民幣與美元相較去年第4季平均升值，影響毛利減少，以及營運折舊占營收比例季減幅度從8.2%降至7.61%，致使毛利增加，還有農曆春節長假效應，人力成本提高。

展望第2季，健鼎表示，預計景氣持續復甦，營收及獲利應可維持正向，健鼎成長動能仍以伺服器、汽車和HDI產品為目標，整體方向朝高階、高層板產品發展目標不變。

健鼎4月合併營收54.48億元，年成長率約22.7%，月成長率約6.8%；今年前4月合併營收為207.33億元，年成長率約11%。

此外，亞洲電材公告第1季財報，合併營收新台幣3.57億元，稅後淨利1306.7萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.13元。

亞電表示，產品組合穩定，首季毛利率22.89%，維持去年同期表現，匯兌利益1041.4萬元；亞電同步公告4月合併營收1.37億元，年增20%，累計前4月合併營收4.94億元，年增15%。

展望今年，亞電表示，車用與摺疊螢幕手機市場穩定成長，亞電維持審慎樂觀態度。（編輯：張均懋）1130507