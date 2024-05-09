陽明4月營收149億月減3.88% 需求影響運價下跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北9日電）陽明海運公告4月營收新台幣149.44億元，較3月減少3.88%，陽明表示，由於農曆春節過後受市場需求影響，使運費下跌，導致4月營收較3月減少，仍較去年同期成長35.33%；累計今年前4月營收587.46億元，年增22.4%。

觀察市場概況，陽明表示，4月主要國家的製造業採購經理人指數（PMI）呈現復甦不均現象，中國及東協製造業持續復甦，美、歐製造業受到新訂單需求不振影響走疲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時，國際貨幣基金（IMF）認為今年全球經濟成長約60%來自亞洲，並上調亞洲經濟成長預測至4.5%，呈現穩定成長態勢，印度及中國更是亞洲成長的主要驅動力。

運力部分，陽明表示，據Alphaliner統計，受紅海攻擊事件擴大影響至印度洋，為維持航線營運，閒置運力持續減少，截至今年4月22日全球約有2.4%貨櫃船隊、約71.7萬TEU（20呎櫃）處於閒置狀態。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130509