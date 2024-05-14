研調估今年OLED桌上型顯示器出貨134萬台 年增161%

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（中央社記者潘智義台北14日電）研調機構集邦科技最新調查顯示，有機發光二極體（OLED）桌上型顯示器（Monitor）2024年第1季出貨總量約20萬台，年成長率121%。

集邦預期，第2季桌上型顯示器在品牌新機陸續上市後，季成長幅度預估將達52%，合計上半年出貨總量可達50萬台。2024年隨著品牌廠商投注更多資源開案，以及面板廠推出更多新產品推廣下，全年出貨量將上看134萬台，年成長率高達161%。

集邦說明，以第1季市占率來看，第1名是三星（Samsung），市占率36%，第1季三星OLED桌上型顯示器銷售主力為49吋產品，由於相較LCD桌上型顯示器機種零售價格僅高出2成多，高性價比的優勢讓三星OLED桌上型顯示器出貨量居冠。

集邦強調，三星第2季將推出27吋及31.5吋OLED主流尺寸新品，預期會再帶動三星第2季OLED出貨表現向上。

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戴爾（Dell）今年第1季34吋OLED桌上型顯示器產品銷售表現受挫，主要是其它競爭對手也推出同質性高，且零售價格更低的產品。不過，受惠於第1季Dell推出27吋及31.5吋OLED桌上型顯示器新品，帶動整體OLED出貨量至第2名，市占率達21%。

樂金電子（LGE）第1季市占率19%，位居第3名，除原先的27吋、45吋以及48吋OLED產品，第1季也有34吋及39吋新品上市，出貨量因此達到新高點。（編輯：張均懋）1130514