萬海：供需失衡歐洲旺季提早到 第3季運價有撐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）萬海總經理謝福隆今天表示，紅海危機導致船隻必須繞行好望角，加上歐洲航線旺季從7月提早到5月，「供需非常失衡」，此效應也從長程遠洋線挹注到近洋航線，地緣政治未緩解前，第3季運價有撐，有利營運表現。

萬海以亞洲航線為主力，並增闢中遠洋航線，目前營運30條主力亞洲航線，航班密集、涵蓋港口多，於亞洲的市占率達15%，亞洲區貨量比重為62%。

萬海今天舉行線上法人說明會，謝福隆表示，紅海危機從去年11月發生，船運公司必須要繞行好望角，導致供應鏈拉長，原先歐洲線1條航線可由12艘船組成，變成要15艘才能維持服務，因此要及時彌補新進運力需求，造成船舶和貨櫃短缺問題，加上塞港艙位短缺，使得運營成本節節上升。

他也觀察，旺季貨載情況提早出現，歐洲本來的7月旺季提早到5月，加劇缺櫃缺艙的窘境，地緣政治沒有緩解之下，認為第3季運價還是有所支撐。

觀察全球閒置貨櫃船運能，萬海指出，紅海事件和巴拿馬、蘇伊士運河狀況，導致船隻必須繞行好望角，閒置貨櫃船運能近年的高點出現在2020年6月，當時271萬TEU（20呎櫃），而近期只降到19萬TEU，只剩1%，顯示船舶艙位供給確實緊張。

展望今年全年營運，謝福隆表示，全球經濟成長預估上調，市場穩健復甦，2024年首季遠東輸往美國的貨量，大幅年增23%，加上地緣政治衝突影響供應鏈，貨櫃供應仍然吃緊，各家船公司新訂單會持續旺到10月以後才有新櫃，短期內難以解決，預期萬海將會有合理的經營績效；而美國線長約簽約狀況都會趨向謹慎、保守。

他強調，今年4、5月客戶補庫存需求明顯上升，部分碼頭產生擁擠現象，造成供應鏈緊張，歐洲航線旺季提早，紅海地緣政治是原因之一，造成供需非常失衡，運價上升，且不是只有長程，也挹注到近洋亞洲航線。

今年首季萬海南美營收占比15%，萬海經營南美西航線，共航行6個國家、11個港口，因船舶調度也造成艙位排擠，貨載出現大幅度增加，萬海適時因應客戶要求調整南美西航線貨載的供應鏈。

此外，萬海指出，亞洲港口受天候影響也出現壅塞情況，東南亞、新加波轉船樞紐近2個月也呈現塞港；中美洲和遠洋航線缺船效應已外溢到近洋航線，使得運價有支撐，將有利於營運表現。

萬海持續擴大並更新船舶設備，截至今年3月底，已新交船舶共計3艘，預計年底前還有9艘新造船舶。

萬海首季營收新台幣276.18億元，年增8%，本期淨利46.23億元，每股盈餘1.65元，較去年同期每股虧0.75元，轉虧為盈；今年4月每股盈餘0.84元。

觀察今年首季各市場主要貨量占比，美洲維持17%，中東與印度今年從18%增加到21%；各主要市場的營收占比而言，美洲營收占比由30%上升為41%，中東與印度從20%上升為23%。

資本支出方面，萬海近年逐漸減少支出，2023年為13.9億美元，今年預計為7.06億美元，明年已知資本支出估計為3.17億美元。（編輯：潘羿菁）1130523