台股再展攻勢 上漲54點再創新高

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（中央社記者何秀玲台北28日電）台股尾盤攻勢再起，指數再創21937.4點高點，終場因台積電單筆賣壓5309張下壓，以21858.41點作收，上漲54.64點，漲幅0.25%，成交值新台幣4714.33億元。

今天權值股漲跌互見，金融、航運、觀光及CoWoS概念股表現相對強勁。

權值股買盤謹慎，台積電今天呈現平盤附近狹幅整理，尾盤一筆逾5300張賣壓摜壓，股價由紅翻黑收在865元，下跌4元；鴻海收盤185.5元，上漲0.5元；聯發科收盤1310元，上漲25元。

類股表現上，電子股上漲0.11%，金融股上漲0.15%。航運類股方面，新興、中櫃漲停以32.2元、38.25元作收；今天舉行股東會的長榮下跌4.5元，陽明及萬海分別上漲1.53%及5.97%。

觀光類股將進入暑假旺季，加上市場對兩岸觀光鬆綁抱持期待，吸引資金轉進，五福攻上漲停130元，山富、雄獅分別上漲4.43%及3.92%，寒舍力鎖漲停66.5元、六福上漲7.12%。

相關AI供應鏈股價漲跌互見，機器人概念股所羅門下跌0.28%，穎漢以38.35元漲停作收。散熱股奇鋐收盤漲幅6.1%，雙鴻漲幅0.33%；廣達、華碩收黑，技嘉、緯創上漲1.85%及2.15%。（編輯：張良知）1130528