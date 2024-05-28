健身雙雄通過股利 拓展新成長曲線

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（中央社記者江明晏台北28日電）健身雙雄股東會落幕，柏文通過每股配發2.11元現金股利、世界健身-KY則超額配發5.86元現金股利；柏文看好2027年全台展店達百店，並強化會員二次消費，打造新成長曲線，世界健身也準備整合科技、鎖定銀髮健身市場。

柏文今天召開股東常會，通過盈餘分配發放現金股利，每股新台幣1.3556732元，以及資本公積配發現金，每股發放現金新台幣0.75618119元，兩者合計每股配發現金約新台幣2.11元。

展望今年，柏文表示，聚焦提升市占率及滲透率，在提升市占率方面，持續以穩健的腳步於全台展店，今年將新增9處據點，今年將較往年挹注更大成長動能。另外，會員人數不斷創新高，4月底已超過27萬人，帶動同店營收持續成長，明年預計再新增8處廠館，達成至少80家據點的目標，看好2027年「健身工廠」首家據點滿20年之際，全台將達百店目標。

針對「提高滲透率」方面，柏文認為，要強化會員的二次消費，包括教練課程及商品，並開始於各廠館規劃輕食區、引進智能販賣機，另外，電子商城預計於今年第3季上線，看好透過實體通路導入新的商業模式，商品銷售將大幅提升，帶動柏文今年整體營收、獲利再創新高。

世界健身-KY先前於24日召開股東常會， 去年世界健身-KY每股稅後盈餘（EPS）3.5元，並通過超額配發5.86元現金股利。

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世界健身-KY同時進行一席獨立董事補選，達成董事會成員至少包含1名女性董事的目標，新當選的獨立董事為王詩婷，現職為光田綜合醫院副執行長、仁馨樂活園區執行長，也是台灣第1位拿到世界6大馬拉松獎牌的女性，有助世界健身-KY於運動健身市場，整合科技、精準鎖定銀髮健身。

展望2024年下半年度，董事長柯約翰提到，迎接奧運賽事和夏日到來，全球運動風氣的鼓舞，將有助拉抬健身產業營收成長；世界健身-KY持續專注展店擴點、零售整合以及會員數位科技服務的提供，年度展店預計12家，再加上零售部門年底達全台20家的布局，預估在健身房營運成本較為固定的控制下，同店營收（SSS）和獲利將持續成長。（編輯：黃國倫）1130528