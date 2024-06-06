王品通過配息14.94元創掛牌新高 下半年持續展店

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（中央社記者江明晏台北6日電）王品集團今天召開股東會，配發掛牌以來最高的現金股利14.94元，董事長陳正輝表示，2024年下半年持續展店腳步，估計再開出20多家分店，中國應已擺脫首季情況，可望逐步好轉。

王品集團2023年全年合併營收新台幣223.2億元、年增21.81%，連續3年創新高，首度突破200億元大關，稅後淨利13.8億元，年增近3倍，每股盈餘（EPS）16.79元，股東會中同步通過股利政策，每股發放現金股利14.94元，創掛牌以來新高。

王品董事長陳正輝向股東表示，去年集團營收、獲利繳出史上最佳成績單，2024年會延續展店腳步，上半年已開出10家新店，下半年計畫將再開出20多家分店，持續擴大市占率，成為業績動能。

針對中國市場，陳正輝表示，中國大陸應已擺脫首季的情況，可望逐步好轉，對下半年的消費市場，保持樂觀審慎評估。

同時，陳正輝也向股東介紹3月上任的新任營運長李威進，他指出，李威進從工讀生時期就加入王品集團，已有超過20年資歷，未來將負責台灣日常營運。

王品今年同樣贈送股東價值3000元的現金抵用券，在上午股東會開始前，即有多名股東排隊領取。

此外，王品集團公告5月自結合併營收幣19億元，改寫同期新高，年增2.55%，台灣事業群營收15.3億元，創同期新高，年增6.57%。大陸事業群營收3.7億元，年減11.22%。

累計前5月，王品兩岸自結合併營收91.6億元，年減0.69%。目前王品全台已達339家分店，中國為87店，較4月減少1家王品牛排，關店腳步趨緩。（編輯：楊凱翔）1130606