迎AI浪潮 財長盼非金融公股事業評估導入相關技術

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（中央社記者張璦台北6日電）台灣吹起AI旋風，財政部長莊翠雲今天在公股非金融事業機構會議提及，台灣首季經濟成長率概估為6.51%，背後關鍵正是因爲台灣掌握AI核心產業，她並鼓勵財政部印刷廠、台酒等迎上浪潮，評估導入相關技術，提升效率與服務。

財政部今天舉行公股非金融事業機構研討會，由莊翠雲親自主持，財政部印刷廠、台灣菸酒、台灣金聯、101、關貿網路等高層與會，會中除進行例行業務報告，也談及總經情勢、人工智慧（AI）等議題。

與會者轉述，莊翠雲會中指出，全球景氣尚未全面復甦之際，台灣基本面依然相當穩健，主計總處概估第1季經濟成長率6.51%，為近11季最佳表現，2024年全年經濟成長率也上修至3.94%，主因正是台灣掌握最重要的AI核心產業，包含高速運算、半導體等。

同時，與會者轉述，莊翠雲也提及，AI現在已成顯學，台灣更是AI科技的中心點、供應鏈最重要的協力者之一，鼓勵公股非金融事業機構善用AI先進科技，評估有無適合導入之處，提升生產效率和服務品質。（編輯：張均懋）1130606