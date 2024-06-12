埃及智慧型預付卡成趨勢 普惠金融成長174%

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（中央社記者施婉清開羅11日專電）埃及、南非和奈及利亞並列非洲電子支付三大市場。埃及智慧型預付卡普及化快速，並帶動「普惠金融」大幅成長。埃及大型電子支付供應商MDP日前宣布，將提高Telda智慧型預付卡年產量最高達5000萬張。

據埃及媒體金字塔報（Al Ahram）報導，埃及中央銀行2024年最新數據顯示，在6640萬的16歲（含）以上人口中，70%擁有交易帳戶（包括銀行帳戶、郵政帳戶、智慧型手機錢包和智慧型預付卡），達到4690萬人。其中智慧型預付卡發展尤為快速。

MDP（Masria Digital Payments）是埃及和中東地區首家智慧型卡片製造商，也同時提供電子支付解決方案。MDP 9日宣布，與埃及金融科技供應商Telda共同推出兩款預付卡：Telda Plus（附加版）和Telda Premium（頂級版），並計劃今年底前將卡片年產量提高20%，從2023年的3000萬張增加到3600萬張，最高可達5000萬張。

Telda預付卡在2022年核准上市，受埃及央行監管，並透過開羅銀行（Banque Du Caire）和萬事達卡（Mastercard）支援，是埃及政府達成數位轉型和普惠金融目標的一項行動。

Telda預付卡現已是埃及當地極為普遍的支付方式，尤其是針對無法開立銀行帳戶的未成年人和貧窮族群。

只要年滿16歲且擁有埃及國民身分證，即可在手機上免費下載Telda應用程式建立帳號。收到由萬事達卡免費發放的預付卡後，即可在線上和簽約商店內購物，並從全世界各地ATM提款機提領現金，完全不需開立銀行帳戶，或擔心帳戶最低餘額及年費問題。

埃及現有人口近1.1億，一方面貧窮人口多，對傳統金融服務產品相對陌生，許多成年人甚至因為無法達到銀行最低餘額等開戶要求，以致終生未曾擁有銀行帳戶；而另一方面年輕人口多，大量使用手機和網路。根據埃及中央公共動員與統計局（CAPMAS）2023年統計，埃及29歲以下人口占全境人口59.4%以上。

埃及中學生伊普拉斯（Fawzi Ibrashi）告訴中央社記者，他們學校幾乎所有學生人手一張Telda卡。同學之間還可利用手機通訊錄，透過Telda應用程式互相轉帳，並讓父母查看應用程式內的收支紀錄和消費狀況。

Telda預付卡加值方式包括透過「InstaPay」、「Fawry」電子支付應用程式轉帳、到「Fawry」門市使用現金加值，還有傳統的銀行轉帳。

Telda執行長兼聯合創始人薩巴（Ahmed Sabbah）表示，Telda是一個專為千禧世代和Z世代打造的金融品牌。由於埃及超過50%人口（約5500萬人）都是智慧型手機活躍用戶，而這款金融科技應用程式可為用戶提供輕鬆簡便的智慧型支付（收款、付款、消費）體驗，將徹底改變銀行業生態。

MDP執行長納非爾（Ahmed Nafie）表示，由於埃及有2/3的人口無法從傳統銀行業獲得正規金融服務，因此，當地金融數位轉型市場極具發展潛力，Telda預付卡也成為智慧型手機使用者的金融服務偏好選項。

納非爾還說，Telda智慧預付卡符合埃及實現普惠金融的願景，讓所有公民都能獲得先進且簡便的金融服務。

普惠金融（Inclusive Financing）是聯合國於2005年提出的金融服務概念，指全民皆有獲得可靠且具持續性金融商品服務的機會，尤其是針對資源較貧乏的農村地區、弱勢民眾和微型企業等族群。

埃及普惠金融成長率從2022年12月的64.8%，在2023年底提高到70.7%。2016年至2024年間的整體普惠金融成長率則高達147%。（編輯：韋樞）1130612