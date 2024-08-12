義隆電拚全年獲利明顯增長 原相估第3季營收穩健

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）義隆電今天表示，第3季營收呈現向上趨勢，下半年營收將與上半年持平，全年營收將較去年成長，增長並不明顯，不過在力求獲利最大化下，獲利應可較明顯成長。原相預期，第3季營收將較第2季穩定成長。

觸控晶片廠義隆電與感測器廠原相下午召開線上法人說明會，其中，義隆電第2季營收新台幣31.51億元，季增1.4%，毛利率48.6%，較第1季揚升0.7個百分點，歸屬母公司淨利7.38億元，季增8.1%，每股純益2.58元。

義隆電累計上半年營收62.57億元，年增14.9%，毛利率48.2%，較去年同期揚升5.6個百分點，隨著產品組合優化及毛利率提升，歸屬母公司淨利達14.21億元，年增77.4%，每股純益4.98元。

義隆電董事會今天決議上半年盈餘每股配發現金股利4元，預計第4季配發。義隆電表示，未來配息率將維持8成或以上水準。

展望未來，義隆電處長劉代銘說，第3季營收趨勢向上，將約31億至34億元，毛利率介於47.5%至49.5%，營業利益率22.1%至26.3%。

劉代銘表示，目前消費性市場表現平平，品牌廠採取保守策略，仍有短單情況，訂單能見度不長，預期下半年營收將與上半年持平，全年總營收應可較去年成長，不過增長情況並不明顯，在力求獲利最大化下，獲利可望較明顯成長。

他指出，觸控螢幕控制晶片將是今年成長最大的產品，指向裝置次之，成長第3大是產品觸控板；微控制器（MCU）因中國大陸市場需求疲弱，加上競爭者相對多，營收恐較去年衰退，指紋控制晶片產品營收則介於持平至衰退間。

隨著人工智慧電腦（AI PC）供應鏈陸續完備，加上微軟（Microsoft）將於明年第4季停止支援Windows 10，有助刺激換機需求，明年電腦總量可望成長。義隆電董事長葉儀皓說，明年AI PC滲透率將達30%至40%，因義隆電搶進超過9成的AI PC機種，應有助提高產品市占率。

原相第2季在電競滑鼠控制晶片及遊戲機感測器銷售成長帶動下，季營收達20.44億元，季增16.8%，因產品組合優化，第2季毛利率63.7%，較第1季揚升6.5個百分點，稅後淨利4.87億元，季增67.3%，每股純益3.36元。

原相累計上半年營收37.95元，年增52.9%，毛利率60.7%，較去年同期揚升5.8個百分點，稅後淨利7.78億元，年增248.9%，每股純益5.38元。

原相表示，第3季電競滑鼠、一般滑鼠控制晶片及遊戲機感測器銷售有機會較第2季穩定成長，將帶動第3季營收穩定成長，因客戶委託設計（NRE）業績可能減少，毛利率可能較第2季下滑。（編輯：楊凱翔）1130812