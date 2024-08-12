航空4雄大啖暑假商機 7月營收同創歷史新高

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（中央社記者江明晏台北12日電）航空四雄大啖暑假檔期商機，7月營收同步創高。長榮航空整體載客率近9成、華航客運收入站穩百億，且貨運均受惠台灣AI伺服器及晶片急單挹注。

長榮航空7月合併營收新台幣198.75億元，年增6.33%，客運營收132.71億元，月增2.91%；貨運營收46.08億元，月增2.67%，繼6月創下歷年最高單月合併營收，7月再攀新高。

長榮航說明，7月為暑假旺季，整體載客率近9成，歐美澳長程航線量能穩定成長；日本及東南亞的峇里島、峴港、宿霧、清邁等旅遊航點需求強勁；港澳線受惠暑期親子客源訂位顯著攀升。

貨運方面，長榮航受惠台灣AI伺服器及晶片急單不斷、中國大陸電商包機需求維持旺盛，整體貨運表現仍呈現價量齊揚的局勢。

華航7月合併營收183.45億元，再寫歷史新高，月增4.45%，年增11.24%，其中客運收入為118.37億元，月增4.38%，年增5.17%，主因為旅運市場需求持續活絡。累計前7月合併營收1172.26億元，登上千億大關，年增10.17%。

華航指出，暑期旺季帶動營收持續攀升，客運收入在第3季首月站穩百億，7月以越洋、歐洲及澳洲航線旅運需求最為暢旺，其中北美航線載客率近9成，西雅圖自7月中開啟直飛也有超過85%表現，東北亞、東南亞航線平均載客率達8成，部分熱門航點如峇里島、宿霧等載客率達9成。

華航指出，貨運收入52億元，月增3.5%、年增24.22%，7月寫雙增成績，延續6月底季末出貨效應，加上AI伺服器、半導體機台及高價發動機等需求持續，使得貨源穩定成長，貨收續創今年最高。

台灣虎航7月營收16.27億元，創歷史單月新高，7月航班數較去年同期增加18.8%；累計前7月航班增幅約44.4%，營收98.41億元，年增46.1%。

星宇航空7月營收34.67億元創歷史新高，年增52.98%，累計前7月營收197.99億元，年增率62.99%；星宇航空表示，受惠暑假旺季，旅運市場蓬勃發展，載客人數與票價均顯著成長，帶動營收強勁提升。

台灣證券交易所日前也通過星宇航空上市案申請，此案提報證交所董事會核議後，星宇航空就可著手上市掛牌時程，有望年底前轉上市。（編輯：楊蘭軒）1130812