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三商餐飲最快第4季上市 上半年獲利近去年全年

2024/8/14 12:37
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（中央社記者江明晏台北14日電）以「三商巧福」等平民美食起家的三商餐飲上半年每股盈餘（EPS）3.08元，已接近去年全年每股盈餘3.11元，三商餐飲預計於今年第4季掛牌上市；自2022年經營雲端廚房，近期已將線上品牌實體化。

三商餐飲旗下有「三商巧福」、「拿坡里」、「福勝亭」等品牌，是以平民美食起家的連鎖餐飲集團。

觀察三商餐飲第2季財報，合併營收新台幣15.97億元，年增12.21%，單季稅後淨利1.12億元，年增近77.42%，每股盈餘1.85元；累計上半年稅後淨利1.86億元，每股盈餘3.08元，已接近去年全年度獲利。

三商餐飲表示，營運成長主要受惠母親節檔期等，加上原物料成本管控得宜，第3季暑假旺季及相關節慶檔期助攻，營收有望持續衝高。

此外，因應外送產業興起的新餐飲模式，三商餐飲自2022年開始經營雲端廚房，透過線上點餐降低成本，同時進行新品牌與產品市場測試，已成功將線上品牌「咖意哩」實體化，於汐止開設第一家門市。

三商餐飲表示，上半年新展12家門市，並於8月1日經證交所上市審議會通過，依照預計時程，最快可望於今年第4季掛牌上市。（編輯：林家嫻）1130814

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