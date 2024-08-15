經部估今年飲料店營業額破1300億 高雄台南家數最多

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（中央社記者劉千綾台北15日電）台灣手搖飲料市場持續擴大，經濟部統計，累計今年前6月飲料店營業額達新台幣660億元，預期今年整體營收可突破1300億元創新高。此外，六都飲料店數占比高達7成，高雄市及台南市飲料店數分居冠亞軍。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊表示，由於大眾對飲料的喜愛，手搖飲品牌及品項持續推陳出新，近年業者更積極與異業及網紅明星結合推出聯名商品，激發消費者購買意願，帶動飲料店營業額大致上呈逐年攀升態勢。

統計處表示，隨國內疫情趨緩，民眾外出餐飲需求回升，民國111、112年營業額重回成長軌道，分別年增11.9%及7.7%。113年1至6月飲料店營業額660億元，創歷年同期新高，年增5.8%，預期今年飲料店營業額可望突破1300億元，再創新紀錄。

手搖飲店營業家數與展店家數方面，依據財政部營利事業家數資料顯示，近10年飲料店數平均成長5.8%，今年5月底飲料店數共計2萬8193家，其中以最受大眾喜愛、進入門檻較低的「手搖飲店」1萬6070家，占比57%最多。與去年1月比較，手搖飲店以平均每月新開40.2家的速度快速展店，增幅居各類型之冠。

依縣市別觀察，統計處表示，今年5月六都飲料店數占比高達7成，高雄市（4234家）及台南市（3982家）飲料店數占比15.0%及14.1%分居冠、亞軍，其中又以手搖飲店家數最多，另咖啡館、飲酒店及茶館的家數則以台北市居首。

進一步觀察飲料店分布密度，若以人口計算，六都中以台南市每萬人口有21.4家居首；從土地面積觀察，地狹人稠的台北市平均每平方公里就有12家飲料店，位居第一。

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調查結果顯示，112年5月飲料店提供的數位服務中，以導入POS系統占84.1%為最多，經營網路社群占70.6%居次，後續依序為提供行動支付占65.9%、加入外送平台占57.1%，以及線上點餐系統占39.7%，且營運數位化程度高於整體餐飲業，與107年4月相比，亦呈上升趨勢。

若觀察因疫情催升的外送及宅配服務，整體餐飲業因解封後餐廳恢復內用，業者提供外送服務比率下滑，但飲料店加入外送平台及提供宅配或外送服務的占比則呈逐年上升趨勢，顯見外送服務已成為飲料店不可或缺的重要營運模式之一。（編輯：楊蘭軒）1130815