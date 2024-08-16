望隼科技加碼投資台灣 砸逾50億元建企業營運總部

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（中央社記者劉千綾台北16日電）投資台灣事務所今天通過3家企業擴大投資案，其中隱形眼鏡專業代工廠望隼科技預計投資逾新台幣50億元，在苗栗縣興建新廠暨企業營運總部。累計至今，投資台灣三大方案已吸引1525家企業，投資額超過2.3兆元。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，再添3家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的望隼科技，與中小企業方案的一豆實業、某生物科技公司。

望隼科技從事軟式隱形眼鏡研發、製造及銷售，提供隱形眼鏡專業代工服務，主要客戶為日本前5大品牌商，並計劃開拓美國市場，繼民國108年申請台商回台方案後，為因應營運規模擴增，望隼科技決定斥資逾50億元，於苗栗縣竹南鎮興建新廠暨企業營運總部，預估可創造220個就業機會。

一豆實業（豆老爺）為專業豆漿及穀物飲料製造商，已有19年豆奶製造經驗，每天將產品由土城工廠配送至新竹、台中、台南、高雄等4個轉運倉儲。為擴大產量，一豆實業規劃增聘25名員工，投資逾5億元於桃園市平鎮區興建新廠，將建立智慧供應鏈系統、採購新型節能設備，並設置太陽能發電設施，期望有效提升生產效率、節約能源。

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第3案則為專門製造保健食品，提供客製化功能性保健食品設計與加工服務的生物科技公司，投資台灣事務所表示，該公司繼民國108年申請中小方案投資建廠之後，為持續提升產量，拓展外銷市場，擬興建新廠，導入製造執行系統（MES）與智慧倉儲管理，提高生產效率，另外，也將架設太陽能發電系統與回收製程蒸氣冷凝水，減少能源耗損。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1525家企業，投資額超過2兆3387億元，預估創造15萬3258個就業機會，後續還有15家企業排隊待審。（編輯：林家嫻）1130816