台股跌89.06點
2024/8/22 14:11
（中央社台北22日電）台北股市今天開高走低，收盤跌89.06點，為22148.83點，跌幅0.4%，成交金額新台幣2893.96億元。
加權指數開盤為22254.59點，盤中最高22315.92點，最低22096.26點；不含金融股指數19338.87點，跌72.56點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.71%、食品股漲0.22%、塑化股漲0.65%、紡織股漲0.05%、機電股跌0.44%、造紙股漲0.84%、營建股跌1.56%、金融股跌0.62%。
委買張數2199萬6435張，委賣張數1032萬4167張，成交張數640萬6701張。
收盤時上漲405家，下跌517家，持平110家。
成交量前5名個股為錸德、中信金、元大台灣50反1、元大美債20正2、期街口布蘭特正2。
漲幅前5名個股為永光、瑞利、昶昕、悅城、三晃。
跌幅前5名個股為亞光、錸德、慧友、怡華、達麗。1130822
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