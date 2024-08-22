商總最快9月召開全國缺工會議 盼開放僑外生進服務業

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（中央社記者劉千綾台北22日電）少子化威脅下缺工議題嚴重，商總理事長許舒博表示，除了基本工資調漲外，近日也與勞動部討論缺工議題，最快將於9月召開全國缺工會議，讓商業團體與政府直接溝通，也希望開放僑外生進入服務業，解決人力短缺問題。

最低工資審議會議將於9月4日召開，基本工資可望調升。許舒博今天出席第6屆品牌金舶獎頒獎典禮，接受媒體採訪表示，基本工資調漲是既定政策，台塑、商總等相關機構都已經調薪3%，基本工資調漲3%至4%是可以商議的範圍。

許舒博也說，希望勞資在基本工資調漲議題，意見不要太分歧，更重要的是，盼政府在勞保的負擔比例可以調高，而非將最重的重擔落在企業身上。

除基本工資調漲外，許舒博表示，政府更應關注缺工議題，因為許多工作薪資已與基本工資脫鉤，像是金融業，他20日與勞動部長何佩珊見面，也呼籲部長更重視缺工議題，同時分享日本如何透過數位化、AI導入等方式，解決缺工問題。

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許舒博透露，何佩珊也答應，未來將召開全國缺工會議，由商總帶領關切缺工議題的商業團體，與政府面對面直接溝通，會議時間約落在9月或10月。

許舒博表示，全國缺工會議將由商總主動結合各商業團體，討論議題涵蓋移工、外籍生投入國內勞動市場等，會和勞動部、教育部、經濟部等相關部會共同溝通。目前大部分外籍生可進入高科技產業，但服務業缺工嚴重，未來也希望可以開放僑外生進入服務業，也建議作為產業主關機關的經濟部可透過二次培訓，鼓勵中年人回歸就業市場。（編輯：潘羿菁）1130822