富邦人壽睽違4年重新收房貸新件 利率2.35%起跳

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（中央社記者謝方娪台北22日電）睽違近4年，富邦人壽今年7月1日正式恢復受理房貸業務新件，主要有3大考量，包括在全球升息循環下，國內房貸利率已拉到2.2%以上水準，加上房貸逾放率長期控制在低比率，及因應接軌台版ICS新制所作的策略調整。

先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全球主要央行紛紛降息，國內房貸利率降至新低，富邦人壽於2020年9月決定暫停受理房貸業務新件，僅持續服務既有客戶需求。經過近4年時間，富邦人壽今天證實，自今年初開始研議重啟房貸業務，經過準備後，已在7月1日正式恢復受理房貸新件。

富邦人壽說明，重啟房貸業務主要有3大考量，首先是2022年3月後全球升息，國內房貸利率已拉回至2.2%以上水準，其次是富邦人壽房貸秉持穩健保守策略，放款逾放率長期控制在低於0.01%，第3是國內保險業將於2026年接軌台版ICS，擔保放款風險資本相對較低，恢復受理房貸新件將有助公司長期台幣資產配置並調節流動部位資金。

依富邦人壽官網，「真心相貸Ⅱ」專案適用最低利率為保單分紅利率再加0.6個百分點，目前最低為2.35%起，但僅限制清償期間案件適用，若自借款日起3年內提前全部清償並申請開立抵押權塗銷同意書時須支付提前清償違約金；若選擇可隨時清償，貸款利率須再加碼1個百分點。

富邦人壽指出，壽險公司是依保險法規定承作房貸，並依保險業辦理放款其徵信、核貸、覆審等作業規範辦理，亦會同時遵守央行信用管制及金管會相關規定。

依保險法第146之3條規定，保險公司放款總額不得超過該保險業資金的35%，但在台灣低利環境下，保險公司會配置在放款的資產通常僅占投資金額的3%至5%，屬於資產配置的一環，但不會是主要投資項目。

富邦人壽表示，一般消費者向壽險公司申辦房貸資金用途和向銀行申貸一樣，主要是用於購屋、投資理財、生活開支及教育費等，因國內金融業市場相當競爭，人壽房貸貸款成數及利率與銀行房貸差異不大。

國內長年處於低利率環境，壽險公司即便可作房貸業務，但因資金成本相對銀行高，過往房貸利率往往打不過銀行，但隨近年全球進入升息循環，國內房貸利率隨之走高，加上近期銀行房貸水位拉警報，給了壽險業新契機，承作房貸業務成為去化部分資金的選項之一。

一家壽險高層觀察，過往國內利率太低，壽險公司在房貸市場難與銀行競爭，現在國內利率環境走高，壽險公司較有空間和銀行搶業務，且適合壽險公司投資的台幣標的本來就少，富邦人壽房貸利率最低2.35%，還比投資台幣公司債有賺頭。

這名高層說，現在大環境避險成本高，壽險公司若將台幣資金投往海外，扣掉避險成本核算回來投報率不見得高，留在台灣承作房貸業務，不失為去化部分資金的方法；另一方面，現在客戶到銀行不見得貸得到房貸，壽險公司切入房貸業務亦是好時機。他也透露，富邦人壽過往承作房貸業務即相對其他壽險積極，重回房貸市場並不意外。（編輯：林淑媛）1130822