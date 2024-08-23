中華電研發AI語音訂位 饗賓集團合作導入

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（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信今天宣布，運用生成式AI技術自主研發「AI語音訂位助理」，以科技力協助餐飲業數位轉型，將與饗賓集團合作，將AI技術與市內電話整合，打造智慧AI助理，減輕餐飲業者人力負荷。

中華電說明，AI語音訂位助理為中華電信研究院自主研發的解決方案，在市內電話8K音質環境下，導入自有本土化高準確度語音辨識技術，正確率超過9成。

此外，經過調教優化語意理解模型，整合生成式AI技術及多輪對話分析，可精準理解在地重要節慶、用餐人數及訂位需求，來電消費者可以自然講話方式於1分鐘內完成訂位，平均應答時間短於1秒。

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饗賓集團副總經理吳忠諺表示，有AI語音訂位助理，對餐飲業經營是一大助力。目前饗賓集團逐步於旗下果然匯、饗泰多等多品牌導入AI語音訂位助理，並計劃推廣至全集團。

中華電信研究院長蘇添財表示，將繼續以自主研發的AI技術為產業界提供更多創新解決方案，中華電信擁有90%的市話滲透率，能快速透過市話結合AI創新應用，助各行各業導入AI語音服務，旗下AI語音技術已廣泛應用於政府機關、大型企業、智慧客服、旅店餐飲等多個領域。（編輯：張良知）1130823