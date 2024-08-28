輝達將公布財報 法人：觀察台股是否持續量縮整理

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（中央社記者何秀玲台北28日電）美股4大指數27日收高，其中費半指數漲逾1%，投資人正在等待輝達（NVIDIA）財報以及本週稍晚重要經濟數據出爐。法人認為，輝達28日將公布財報受市場關注，觀察台股是否持續量縮整理。

凱基投顧表示，27日台股開低後在低檔震盪，終場收下影線紅K棒，但成交金額不到3000億元水準，指數最終仍是下跌，台股經過26日挑戰60日均線未果後，27日持續量縮整理，上檔60日均線壓力仍重。

投資人靜待輝達財報與美經濟數據出爐，道瓊工業指數終場微漲9.98點或0.02%，收在41250.50點，標準普爾500指數漲8.96點或0.16%，收在5625.80點；那斯達克指數上揚29.05點或0.16%，收在17754.82點，費城半導體指數挺升56.29點或1.10%，收在5153.63點。

台股27日早盤開低走低，中場過後逢低買盤進場，終場前跌幅收斂，加權指數下跌55.12點，收在22185點，成交金額新台幣2883.75億元，創下今年2月初以來近7個月新低量。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超130.16億元，為連續第5個交易日站在賣方，自營商也減碼13.73億元，僅投信買超47.24億元。

觀察台股27日盤面結構，電金權值呈現整理，電子個別族群表現，聚焦半導體與面板設備、測試介面、封測材料、電子紙，以及中國大陸「黑神話悟空」遊戲激勵規格升級的顯卡、記憶體。（編輯：張均懋）1130828