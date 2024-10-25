廢棄物製成SRF不視為綠能 經部修法未來不納入獎勵

固體再生燃料

SRF全名為solid recovered fuel，中文名稱為固體再生燃料。

固體再生燃料（SRF）是由塑料與生質物（如廢紙、木材與其他木質纖維廢棄物）等非有害且具適燃性固體廢物回收轉製成燃料。

環境部指出，固體再生燃料具有低環境衝擊、低燃料成本、並可應用於高能源效率鍋爐及燃燒設施等3大優勢。

工業鍋爐、水泥窯業使用固體再生燃料作為燃料，可替代部分煤炭使用，達到減少煤炭開採、減少碳排放量（SRF較煤炭之CO2排碳量少1/2至1/3）及達到轉廢為能的效益。

資料來源：環境部