新股抽籤詐團假造違約申報通知 金管會示警勿受騙

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（中央社記者謝方娪台北7日電）今年諸多新股上市期間，有詐團宣稱使用專用通道可不限數量優先申購股票，並通知民眾抽中股票須馬上匯款至指定帳戶，否則將有違約情事，並出具偽造金管會的違約申報通知書。金管會今天示警此為詐團手法，勿受騙上當。

近期有不肖人士冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，在群組宣稱使用專用通道可不限數量優先申購股票吸引民眾，此後再通知民眾抽中股票須馬上匯款，否則將有違約情事，並出具偽造金管會的違約申報通知書，派員收取現金或誘導至銀行ATM操作匯款等。

金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會說明，金管會今年10月收到較多此類型陳情，推測適逢很多新股上市期間，詐團利用此機會行騙，此為首次看見詐團偽造違約申報通知書，她鄭重澄清，此為詐團手法，請民眾切勿相信。

尚光琪強調，金管會為負責金融市場及金融服務業政策訂定執行、監督管理金融機構的行政機關，不會以任何方式要求民眾匯款或給付資金，合法金融機構也不會要求民眾將投資款項匯至個人銀行帳戶。

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尚光琪呼籲，投資人務必提高防詐意識、投資理財前停看聽，若有詐騙疑慮，可撥打「165」警政署防詐騙專線，查證是否為詐團犯罪手法，或直接撥打反詐騙諮詢專線查詢合法業者資訊，審慎確認投資或交易透過合法金融機構進行，以維護自身權益並保障財產安全。

根據金管會證期局統計，今年10月共接獲83件金融詐騙陳情案，為今年單月第3高，累計今年前10月證期局已接獲686件金融詐騙陳情案。（編輯：林興盟）1131107