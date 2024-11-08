年輕人開戶數大增 投信公會校園宣導正確理財觀

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）投資理財年輕化，為宣導正確理財觀念，投信投顧公會舉辦大專院校巡迴講座，今年底前將巡迴全台16所大專院校，教導年輕學子透過正確投資觀念及定期定額方式，累積人生財富。

根據證交所最新統計，截至今年10月底，台股總開戶人數衝上1314萬人，再創新高，月增4萬4855人；其中，30歲以下的年輕族群，10月新開戶數達2萬5789人，占比57.49%，於一半以上的新增開戶數都是年輕人。

投信投顧公會理事長劉宗聖表示，時間是年輕人獨有的投資最大優勢，如果能透過正確的理財觀，踏出理財的第一步，去享受時間複利的成果，有助及早達成人生的階段性目標。

為推廣共同基金正確投資觀念，投信投顧公會結合投信公司及境外基金總代理人，包括中租投顧、中國信託投信、富邦投信、元大投信、群益投信、第一金投信、復華投信、保德信投信、日盛投信、霸菱投顧、宏遠投顧、統一投信及貝萊德投信等，舉辦正確理財觀巡迴講座。

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今年底前預計巡迴宜蘭佛光大學、銘傳大學、台北商業大學、聯合大學、台南大學、南華大學、朝陽科大、長榮大學、文化大學、南台科大、逢甲大學、東海大學、台南藝術大學、靜宜大學、健行科大及義守大學等16所大專院校。

投信投顧公會表示，除了正確的理財觀，隨著資訊科技傳播日益蓬勃發展，但少數不肖金融詐騙分子製造機會，投信投顧公會持續透過各種管道宣導與提醒投資人注意投資詐騙，此次巡迴講座也將加強宣導反金融投資詐騙。（編輯：張良知）1131108