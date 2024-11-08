先進製程帶動半導體高階設備 傳動和工具機廠搶布局

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）半導體先進製程帶動高階設備需求，傳動、氣動元件和工具機廠擴大布局半導體應用，上銀半導體設備應用訂單能見度佳，亞德客-KY看好電子設備拉貨，東台目標半導體占電子事業部營收比重要到50%，倉佑積極在東南亞布局半導體設備關鍵零件產線。

傳動元件大廠上銀在半導體設備應用出貨強勁，包括SCARA水平關節晶圓機器人及晶圓移載系統等業績增加。

展望2025年，法人評估，上銀半導體設備應用訂單能見度佳，到明年台系半導體客戶新廠陸續裝機，先進製程和先進封裝廠陸續擴產興建，上銀工業機器人業績可隨著半導體產業擴產週期成長，預估明年上銀在工業機器人相關業績可大幅年增3成至5成。

氣動元件廠亞德客-KY看好到明年上半年持續受惠消費電子終端新品效應，電子設備產線應用氣動元件拉貨可期，亞德客-KY明年在電子設備應用業績可成長雙位數百分比。

法人評估，亞德客-KY正積極擴大半導體設備應用氣動元件品項，因應客戶需求。

工具機廠東台積極布局東南亞市場，持續深耕泰國，今年上半年PCB設備主要出貨至泰國，東台並規劃在巴真府另設立一個服務據點，因應在中國以外設廠（China+1）趨勢，強化泰國及其他東南亞國家布局。

東台也積極布局半導體設備，9月推出晶圓平坦化解決方案和單軸晶圓減薄機，與日本Dry Chemical（DC）合作布局晶圓加工技術；東台表示，目標未來3至5年，半導體占電子事業部營收比重要到50%。

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傳動系統製造廠倉佑擴大短鏈布局進軍半導體市場，倉佑指出，地緣政治壓力下，半導體製造在地化已成趨勢，倉佑10月7日於馬來西亞新廠動土，預計提前在2026年第2季投產，規劃生產半導體前段製程設備關鍵零件。

倉佑並透露，為配合半導體設備客戶需求，倉佑近日董事會通過泰國廠投資計畫；台灣嘉義廠加速進行半導體客戶的認證進度，今年底前有機會加入試量產。（編輯：張均懋）1131108