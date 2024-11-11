緯創前3季賺贏2023全年 投資38億元改良AI園區

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（中央社記者吳家豪台北11日電）代工廠緯創今天公布今年第3季財報，因業外認列匯損新台幣6.26億元侵蝕獲利，稅後淨利41.99億元，季減4.8%，年減10.7%，每股盈餘1.47元；今年前3季累計每股盈餘4.26元，已超越去年全年的4.08元。

為因應業務發展，緯創董事會同時通過於不超過38.96億元的額度內，進行新竹縣國際AI智慧園區內的建築物改良以及取得機器設備。

緯創第3季合併營收2725.42億元，季增13.5%，年增25.6%；毛利率8.35%，季減0.01個百分點，年增0.5個百分點；營業淨利114.09億元，季增31.9%，年增67.9%；營業淨利率4.19%，季增0.59個百分點，年增1.06個百分點。

今年前3季緯創累計營收7520.74億元，年增18.2%；營業淨利271.21億元，年增60.9%；稅後淨利121.34億元，年增49.2%；每股盈餘4.26元。

緯創日前公布10月合併營收962.85億元，月減0.64%，年增22.81%，創歷年同期新高。緯創預估，第4季筆電、桌機、顯示器出貨將與第3季持平，人工智慧（AI）伺服器維持逐月及逐季成長趨勢。（編輯：楊蘭軒）1131111