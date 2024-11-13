緯穎前3季每股賺88.38元 持續導入先進液冷技術

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（中央社記者潘智義台北13日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天董事會通過第3季財報，單季稅後淨利新台幣63.28億元，創歷史新高，基本每股盈餘34.36元，高於去年同期的14.96元；前3季基本每股盈餘88.38元，超越去年全年的68.88元。

緯穎表示，看好市場長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。因應未來產能及營運需求，將以15.2億元為上限，取得原租賃的東台精機公司位於南科園區路竹廠房；馬來西亞廠的主機板產能已於第4季開始量產，並持續在全球各廠區導入和測試新一代先進液冷技術及產品。

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緯穎統計，第3季合併營收978.18億元，年增85.2%。營業淨利79.05億元，稅前淨利79.39億元，稅後淨利為63.28億元。毛利率年增1.1個百分點至10.7%、營益率年增1.9個百分點至8.1%、稅後淨利率年增1.5個百分點至6.5%。第3季合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高。

緯穎累計前3季合併營收2449.27億元，年增33.6%，高於去年全年營收2419.01億元。毛利率年增2.0個百分點至10.8%，營益率年增2.1個百分點至8.2%。稅後淨利為157.29億元，稅後淨利率年增1.7個百分點至6.4%。（編輯：楊蘭軒）1131113