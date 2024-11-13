國邑：看好2大主力罕病新藥發展潛力 未來營運樂觀

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（中央社記者何秀玲台北13日電）新藥公司國邑今天召開法說會，總經理甘霈表示，原定今年完成藥械組合新藥L606的2個區域授權案目標提前達陣，將繼續洽談其他市場。另一藥物L608也完成與美國FDA的Pre-IND會議，明年提交二期臨床試驗申請，看好2大新藥發展，對公司未來營運樂觀。

國邑主要從事新劑型新藥研發，主要有兩大發展中的藥物，為L606和L608，用於治療肺部罕見疾病。

甘霈表示，繼去年與美國藥物開發公司Liquidia簽署L606的北美市場獨家授權後，今年分別與中東製藥公司Menagen簽訂L606於中東、北非及土耳其（MENAT）地區的獨家商業化授權合約，以及與Liquidia增修合約，拓展授權區域至歐洲、日本等主要市場。

甘霈說，目前L606揭露的授權總里程碑金，合計達3.8625億美元（約新台幣123億元），創下近年全球肺動脈高壓吸入藥物最高金額授權記錄。

甘霈也指出，此次深化與Liquidia夥伴關係，有助以最快速度提交治療PH-ILD（第三類肺高壓）的全球多國多中心三期臨床試驗申請，推動L606進軍美國以外市場。

在營運方面，國邑受惠認列L606的授權簽約金挹注，今年10月營收為1.13億元，累計前10月營收1.63億元。

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甘霈說，因臨床中新藥尚未上市，今年前3季仍虧損，然而公司現金，約當現金及按攤銷後成本衡量的金融資產達16.13億元，可支應各項新藥現階段的臨床試驗推進。

甘霈表示，國邑也將持續進行其他重點市場，包括中國、韓國、東南亞區域的商業化授權，完善L606的全球授權布局，並展開L608商業拓展，洽談區域合作或授權的機會，擴增現有產品的市場價值，對未來營運展望抱持樂觀。（編輯：潘羿菁）1131113