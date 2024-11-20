宿舍電器老舊 台電董事長曾文生：吹電風扇省電費

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（中央社記者劉千綾台北20日電）立委關切部會首長官舍電器設備老舊議題，經濟部長郭智輝表示，他自己沒有住在官舍，私人住家剛換過節電家電；台電董事長曾文生則說，宿舍有8台冷氣設備老舊，因此平常很少開，主要都是開電風扇，平均每期用電1000度。

經濟部長郭智輝今天率曾文生、台水董事長李嘉榮等人赴立法院經濟委員會，就台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司114年度預算案審查，進行詢答。

行政院長卓榮泰曾被質疑官舍用電量過高，引發討論，民進黨立委邱議瑩質詢表示，經台電調查後發現，卓榮泰沒有住在官舍，79%電費為維安人員使用，剩下的21%算是基本電費。

郭智輝表示，他自己並沒有住在官舍，私人住家剛換過節電家電；曾文生則表示，他住在台電董事長宿舍，一期電費約1000度，但因為怕吹冷氣造成電費太高，為節省電費，平常很少開冷氣，都是開電風扇為主。

邱議瑩表示，相關部會首長官舍的電器設備非常老舊，就像是台電董事長不敢換電器設備，但又怕被外界批評浪費電，即便台電董事長宿舍有8台冷氣，但每天只能吹電風扇，過著像原始人的生活。

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郭智輝表示，全國公務機關都會推動深度節能計畫，目前正在進行檢測，後續才會規劃相關改善計畫。

在推動深度節能計畫方面，台電報告指出，今年已辦理46戶國公營事業及大型醫院，包括中油、中鋼及三總等用電大戶的節能診斷，占所有先行場域68%，將有助國家節電目標，明年將續辦理，協助擴大推動節能等措施，有助達成116年節電206億度目標。（編輯：潘羿菁）1131120