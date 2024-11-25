長榮航：東南亞客貨成長是進行式 關注川普上任貨流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）針對川普當選美國總統後，台灣客貨運市場變化，長榮航總經理孫嘉明表示，「東南亞客貨需求成長，已是現在進行式」，將密切關注貨流變化，若製造業回流美國，美國出口也會增加。

長榮航今天舉行法人說明會，會後總經理孫嘉明受訪表示，川普當選美國總統前，「東南亞的客貨需求成長，就已經是現在進行式」，台商近年被要求尋找備援生產地，許多都在東南亞設廠，長榮航也發現，今年願意出高價買艙位的，許多都來自泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等。

客運方面，孫嘉明說，東南亞北美的客運需求也很強勁，即使有許多競爭加入，長榮航在這塊市場還是持續成長。

他認為，市場還在觀望川普要怎麼執行政策，若「製造業回流美國」，相對美國出口會增加；近期也有不少台商前進墨西哥設廠，有部分零件從亞洲出貨到墨西哥，長榮航明年新增達拉斯航點後，加上既有的休士頓航點，可在德州做跨境運送；整體而言，長榮航會密切注意貨流變化，並將貨機運能做最佳調整。

此外，外交部長林佳龍先前在華沙與波蘭商界交流時宣布，為加深兩國經貿關係，台灣長榮航空將透過與波蘭航空的聯營航班，提供台灣與波蘭之間的間接航班服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

孫嘉明今天透露，預估明年上半年，長榮航會與波蘭航空推共用班號經營；換言之就是行李可直掛波蘭，從台北出發，前段搭乘長榮航至維也納，後段由波蘭航空飛到波蘭，但細節還在談。

長榮航副總經理廖至維指出，未來美國新政府上任後，激進保護主義風險升高，而通膨放緩、聯準會降息，人力成本高漲，預料服務業通膨將持續一段時間，大國之間的貿易軍事科技較量，不見舒緩，航空業客貨運重新回到成長軌跡，產業供應鏈問題也限制運能成長，明年航空業抱持「審慎看法、樂觀期待」；然而，未來地緣關係難料，產業供應鏈斷鏈持續，以及維修與新機交付時程不定等，都必須持續關注。（編輯：楊蘭軒）1131125