響應集團擴編需求 東京威力科創11月底展開徵才
2024/11/26 13:34
（中央社記者張建中台北26日電）日本半導體設備廠Tokyo Electron （TEL）5年內預計投資逾1.5兆日圓研發經費，並在全球招募1萬名人才。響應集團擴編需求，台灣子公司東京威力科創將於11月底展開徵才活動。
TEL看好人工智慧（AI）市場，積極進行相關布局，5年內將投資逾1.5兆日圓研發經費，招募1萬名員工，並將投入7000億日圓資本支出，為未來成長準備。
TEL於1996年在台成立子公司東京威力科創，目前在新竹、林口、台中、台南、高雄等地設有多個據點。因應未來需求，東京威力科創持續投資台灣，拓展技術與供應鏈，並於今年啟動大規模招募計畫。
東京威力科創表示，11月底將展開全台北中南系列徵才活動，除了設備工程師外，還有科技女力專場，提供業務、行政等多元職缺。
為加速面試流程，東京威力科創首次提供「職務速談」，讓求職者可在現場直接與部門主管面試，加速轉職計畫。針對新鮮人部分，東京威力科創自12月起將舉辦校園企業說明會。（編輯：張均懋）1131126
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