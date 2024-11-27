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4大權值股領跌 台股季線失守收22334.78點

2024/11/27 14:18（11/27 14:45 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北27日電）美國標普和道瓊26日創下新高，但費城半導體指數下挫1.21%，加上川普擬增加關稅效應持續，台股今天由權值股領跌走低，終場下跌343.98點，跌幅1.52%，收在22334.78點，跌破季線及半年線，成交值新台幣3717.33億元。

台股4大權值股台積電、鴻海、聯發科、廣達今天同步走低，拖累指數同步失守季線22582點及半年線22548點。台積電終場下跌10元，收1000元整數關卡；鴻海下跌6元、收196.5元，跌幅2.96%，跌破200元關卡及季線197元；聯發科下跌30元，跌幅2.34%，終場收在1250元。

美國總統當選人川普預告明年上任後將對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，設廠墨西哥的鴻海、緯創及緯穎今天股價表現弱勢，緯創、緯穎均下跌逾6%。AI伺服器概念股廣達今天下跌3.54%，英業達、技嘉分別下跌3.84%與4.4%。

另外，貨櫃三雄在以黎達成停火協議下出現賣壓，長榮、萬海與陽明弱勢走跌，長榮跌幅近7%，萬海與陽明下跌近6%。

法人表示，台股近期反映輝達等科技股疲弱及川普政策因素，資金轉向中小型股；短線須觀察費城半導體指數能否站穩月線之上，以及輝達相關科技股動向。（編輯：張良知）1131127

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