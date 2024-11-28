遭指全球布局是掏空台灣 經部：不應以政治語言污名化

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（中央社記者劉千綾台北28日電）有立委批評經濟部協助台商全球布局會掏空台灣。經濟部澄清，這是完全錯誤的指控，不應以政治語言污名化台商以台灣為本，全球布局的策略，因應美國政經新局，協助業者布局美國是因應情勢、因勢利導的作法，全球政府皆然。

美國總統當選人川普揚言對加拿大、墨西哥與中國提高關稅，恐牽動國際供應鏈布局。經濟部長郭智輝昨天在立法院接受質詢時表示，美國對墨西哥加徵關稅，是在懲罰中國廠商；若川普提高關稅，經濟部會協助業者到美國設廠，後續將向電電公會等團體了解產業需求。

經濟部今天發布新聞稿表示，2018年美中貿易衝突，台商面對新變局，因應客戶要求、接近市場、當地配套措施完整性、政府補貼等多方因素權衡考量下，藉由生產線多元分流布局，降低過去高度集中於中國生產的風險，有效強化供應鏈韌性競爭力需求下，全球多元布局，走向日不落國式的生產，已是必然趨勢。

經濟部表示，過去墨西哥因擁有「美墨加協定」（USMCA）關稅減免、地理位置鄰近主要市場、勞工成本較低等優勢，吸引電子業廠商前往布局，但業者除在墨西哥之外，台灣、東南亞、歐洲甚至美國本土都有產能，會因應外部環境變化調整布局策略。

美國總統當選人川普揚言對加拿大、墨西哥與中國提高關稅，面對未來美國政經新局，經濟部表示，採取「境外關內」政策，針對台灣半導體及資通訊等優勢產業，透過以大帶小的模式，協助產業供應鏈的中小企業海外布局，形成產業聚落，另成立服務公司，提供台商建廠到營運一站式服務。

經濟部強調，投資台灣，以台灣為本的方向不變，善用台灣在全球供應鏈關鍵地位優勢，加強吸引外商加碼台灣及與台廠進行投資合作，運用政府相關稅負抵減優惠及政策資源，加強鼓勵外商在台設立研發中心及引入前瞻技術合作。

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舉例來說，今年許多AI指標大廠都來台投資，包括美商超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、德商英飛凌（Infineon）等宣布在台設立研發中心，即是看好台灣在AI黃金時代下的價值。

此外，今年經濟部9月舉辦的招商論壇掌握21家外商，未來投資金額達新台幣1150億元，經濟部並與其中12家代表性廠商簽署投資意向書（LOI），金額達460億元，投資產業類別涵蓋IC設計、IC製造、半導體設備、材料、生技醫材、不動產開發和物流倉儲等。（編輯：潘羿菁）1131128